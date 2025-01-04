الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في لوغانسك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة ناديا في لوغانسك القضاء على 1570 عسكريا أوكرانيا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف خلال 24 ساعة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



- عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وصدت هجومين وكبدت العدو 50 قتيلا، ودبابة و6 مركبات و4 مدافع.



- حررت قوات "الغرب" الروسية بلدة ناديا في جمهورية لوغانسك وصدت هجوما معاديا وكبدت العدو 590 قتيلا ودمرت له 4 مدرعات "هامفي" و"أم 113" أمريكية، و3 مركبات ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.



- عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 250 عسكريا ودمرت له مدرعة "كوزاك" أوكرانية ومدافع غربية ومستودع ذخيرة.



- حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 12 هجوما وكبدت العدو 440 قتيلا ودمرت له دبابة، و3 مدرعات "أم 113" و"117" أمريكية و"كوزاك" أوكرانية، و8 مركبات، ومدافع غربية.



- تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وصدت هجوما معاديا وكبدت العدو 170 عسكريا ودمرت له 5 مركبات ومدفعا غربيا ومحطة حرب إلكترونية.



- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 70 قتيلا ودمرت له 3 مركبات، ومدافع ومحطة حرب إلكترونية.



- تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية ومستودعات المسيرات ومخازن الأسلحة ولوجستيات قوات كييف.



- إسقاط 8 صواريخ "أتاكمس" أمريكية.



- إسقاط 72 مسيرة.