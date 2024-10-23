الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين جديدتين في دونيتسك خلال آخر 24 ساعة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتي نيكولايفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك والقضاء على 2065 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدرعات وأسلحة غربية لقوات كييف خلال آخر 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



- طهرت قوات "الشمال" مناطق جديدة على محوري فولتشانسك وليبتسوفسكي من جيش زيلينسكي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وكبدت العدو 100 جندي ودمرت له مدافع غربية.

اضافة اعلان



- عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في دونيتسك وخاركوف وصدت 6 هجمات وكبدت العدو 510 قتلى ودمرت له مركبات ومدافع غربية ومحطتي حرب الكترونيتين.



- حررت قوات "الجنوب" بلدة سيريبريانكا في دونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 800 عسكري ودمرت له مدافع غربية وناقلة جند ومدرعات وآليات ومحطتي حرب الكترونيتين و5 مستودعات ذخيرة.



- حررت قوات "المركز" بلدة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك وصدت 13 هجوما وكبدت العدو 450 قتيلا ودمرت له مدافع وآليات وناقلة جنود أمريكية "أم 113" ومدرعة "كوزالك" ومدرعة "هامفي" وأسلحة ومدافع غربية ومستودع مسيرات طائرة.



- عززت قوات "الشرق" مواقعها في دونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 115 جنديا ودمرت آليات ومركبات ومدافع غربية.



- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون وكبدته 90 عسكريا ومدرعات ومدافع غربية ومستودعي ذخيرة.



- القوات الروسية دمرت البنية التحتية لمطارات عسكرية وقواعد وقود ومستودعات وورش تجميع المسيرات الطائرة والزوارق المسيرة.



- تدمير طيران أسطول البحر الأسود 4 زوارق مسيرة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.



إسقاط 14 صاروخ "هيمارس" .



إسقاط 78 مسيرة.