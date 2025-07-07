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الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين جديدتين

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 07-07-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتين جديدتين في مقاطعتي سومي شمال شرق أوكرانيا، ودنيبروبيتروفسك جنوب شرقها، وتكبيد قوات كييف خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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-عززت قوات "الشمال" مواقعها وحررت بلدة بيسالوفكا في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو في مقاطعة خاركوف المحاذية 180 عسكريا، ودمرت له مدرعتين و5 مركبات و4 مدافع و3 مستودعات ذخيرة.


-عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك وكبدت العدو 210 قتلى ودمرت له 3 مدرعات و12 مركبة ومدفعين ومحطتي حرب إلكترونية ومحطتي رادار و3 مستودعات ذخيرة.


-حسنت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 130 قتيلا ودمرت له دبابة ومدرعة ومدفعا ومستودعي ذخيرة.


-حررت قوات "المركز" بلدة داتشنويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا وتواصل تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو أكثر من 440 قتيلا و5 مدرعات و11 مركبة و3 مدافع.


-عززت قوات "الشرق" مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 200 قتيل  ودمرت له مدرعتين و10 مركبات ومدفعا و3 محطات حرب إلكترونية.


-تواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون جنوب أوكرانيا وكبدت العدو 85 قتيلا، و9 مركبات ومدفعين و5 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة ومستودع وقود.


-تدمير مراكز للتجنيد ومواقع لتجميع وإطلاق المسيرات ومستودعات ذخيرة ووقود.


-إسقاط 7 قنابل "جادم" أمريكية موجهة.


-إسقاط 402 مسيرة.

 

RT

 
 
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