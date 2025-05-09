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الدفاع الروسية تعلن تحرير 3 بلدات جديدة في دونيتسك

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 09-05-2025 04:30 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 3 بلدات جديدة في جمهورية دونيتسك وتكبيد قوات كييف 9480 قتيلا، وعشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية خلال أسبوع.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الأسبوعي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

 

منذ الـ3 وحتى الـ8 من مايو الجاري وجهت قواتنا 6 ضربات للقوات الأوكرانية وتجمعات مرتزقتها ودمرت مصانع عسكرية ومطارات حربية ومستودعات للذخيرة والمسيرات والوقود والأسلحة الغربية ونقاط تجمع للمرتزقة.


كبدت قوات "الشمال" العدو 1445 عسكريا و10 دبابات و34 مدرعة و95 آلية، و24 مدفعا و7 مستودعات للذخيرة.


حررت قوات "الغرب" الروسية بلدة ليبوفوي في دونيتسك وكبدت العدو 1495 قتيلا ودمرت له دباباتين و10 مدرعات منها 2 "أم 113"، و62 مركبة و26 مدفعا و8 محطات حرب إلكترونية و14 مستودعا للذخيرة. 


عززت قوات "الجنوب" مواقعها بجمهورية دونيتسك وكبدت العدو 1860 عسكريا ودمرت له دبابة و29 مدرعة منها 2 "برادلي" و9 "أم 113" و"هامفي" و2 "سيناتور" كندية و48 مركبة وآلية و33 مدفعا ومحطتي حرب إلكترونية و16 مستودعا للذخيرة.


حررت قوات "المركز" بلدتي بليسوفكا وترويتسكويه في جمهورية دونيتسك، وكبدت العدو 3015 عسكريا ودمرت له 7 دبابات منها 2 "AMX" فرنسية و22 مدرعة وراجمة صواريخ "هيمارس" و44 مركبة وآلية، و21 مدفعا.

تواصل قوات "الشرق" تقدمها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 1255 فردا ودبابة و13 مدرعة و39 مركبة و27 مدفعا و6 محطات حرب إلكترونية

 
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