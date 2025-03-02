الدفاع الروسية تعلن تصفية مرتزقة أجانب في صفوف القوات الأوكرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف موقع عسكري تدريبي للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك، ما أدى لمقتل ما يصل إلى 150 مقاتلا بينهم حوالي 30 مدربا أجنبيا.

اضافة اعلان