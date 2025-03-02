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الدفاع الروسية تعلن تصفية مرتزقة أجانب في صفوف القوات الأوكرانية

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "ضرب صاروخ "إسكندر-إم" ساحة تدريب عسكري في نوفوموسكوفسكي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، حيث كان يجري تدريب الأفراد العسكريين من اللواء 157 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية. ون
الدفاع الروسية
الأحد، 02-03-2025 12:41 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف موقع عسكري تدريبي للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك، ما أدى لمقتل ما يصل إلى 150 مقاتلا بينهم حوالي 30 مدربا أجنبيا.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "ضرب صاروخ "إسكندر-إم" ساحة تدريب عسكري في نوفوموسكوفسكي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، حيث كان يجري تدريب الأفراد العسكريين من اللواء 157 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة للضربة، قتل ما يصل إلى 150 من القوميين الأوكرانيين، بما في ذلك ما يصل إلى 30 مدرباً أجنبياً".

وتنفذ القوات المسلحة الروسية، ردا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، هجمات تستهدف فيها مواقع تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للجيش الأوكراني، وكذلك على البنية التحتية ومنشآت الطاقة وصناعات الدفاع والاتصالات العسكرية.

وقد أكد الكرملين أكثر من مرة أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية، وإنما يستهدف فقد أهدافا عسكرية.

 
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "ضرب صاروخ "إسكندر-إم" ساحة تدريب عسكري في نوفوموسكوفسكي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، حيث كان يجري تدريب الأفراد العسكريين من اللواء 157 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية. ون

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن تصفية مرتزقة أجانب في صفوف القوات الأوكرانية

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