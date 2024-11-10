الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لخسائر قوات كييف في كورسك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 290 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة بمقاطعة كورسك وبلوغ حصيلة خسائر قوات كييف هناك 31090 قتيلا، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسي اليومي:

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- تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات دارينو، وليونيدوفو، ونيكولايفو دارينو، ونوفو إفانوفكا، وبليخوفو الحدودية المتطرفة.



- صدت قواتنا خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 11 هجوما على بلدات دارينو، ونوفايا سوروتشينا، وزيليوني شلياخ، ونوفو إفانوفكا.



- قصفت القوات الروسية تجمعات أوكرانية في مناطق باسوفكا، وبيلوفوديه، وفودولاغي، وجورافكا، وبافلوفكا في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا.



- بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 290 قتيلا و5 دبابات و10 مدرعات و3 مدافع و10 مركبات ومحطة حرب إلكترونية.



- أسر 3 جنود.



- بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 31090 قتيلا و194 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و62 محطة حرب إلكترونية و16 محطة رادار.