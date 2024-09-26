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الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لقتلى قوات كييف في كورسك

عسكري روسي يطلق قذائف
عسكري روسي يطلق قذائف
الخميس، 26-09-2024 02:55 م

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 340 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة في مقاطعة كورسك وبلوغ حصيلة قتلى قوات كييف هناك 17400 عسكري، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الأخرى.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن الوضع في كورسك: 

تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات ليوبيموفكا، ودارينو، ونوفي بوت، ونيكولايفو، ودارينو، وبليخوفو الحدودية المتطرفة.

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صدت قواتنا هجوما على بلدة أوبوخوفكا. 


 صدت قواتنا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 هجمات على بلدتي نوفي بوت، وميدفيجيه.


تدمير تجمّع للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا.


بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 340 عسكريا وعشرات الدبابات والمدرعات والمدافع وغيرها من الأسلحة والآليات.


بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 17400 عسكري و130 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و35 محطة حرب إلكترونية و8 محطات رادار.

 

RT

 
gnews

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