الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لقتلى قوات كييف في كورسك

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسي اليومي:
صدت القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية 5 هجمات على بلدات دارينو، ونوفو إيفانوفكا، ونوفايا سوروتشينا.
قصفت القوات الروسية تجمعات أوكرانية في مناطق بيلوفوديه، وغوليشيفسكويه، وإيفولجانسكويه، وإيسكريسكويه، ولوكنيا، وميروبوليه، وبافلوفكا في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا.
بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 150 قتيلا، ودبابة و5 مدافع وآلية.
بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 30200 قتيل و185 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و59 محطة حرب إلكترونية و16 محطة رادار.
روسيا اليوم
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