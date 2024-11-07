 
الخميس 2024-11-07 03:54 م
 

الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لقتلى قوات كييف في كورسك

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 07-11-2024 03:21 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 150 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة في مقاطعة كورسك وبلوغ حصيلة خسائر قوات كييف هناك 30200 فرد، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى.اضافة اعلان


وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسي اليومي:

صدت القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية 5 هجمات على بلدات دارينو، ونوفو إيفانوفكا، ونوفايا سوروتشينا.

قصفت القوات الروسية تجمعات أوكرانية في مناطق بيلوفوديه، وغوليشيفسكويه، وإيفولجانسكويه، وإيسكريسكويه، ولوكنيا، وميروبوليه، وبافلوفكا في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا.

بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 150 قتيلا، ودبابة و5 مدافع وآلية.

بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 30200 قتيل و185 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و59 محطة حرب إلكترونية و16 محطة رادار.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

ft

أخبار الشركات "GamerG" الأردنية تفوز بجائزة اختيار الجمهور في النهائيات العالمية لمبادرة "Visa في كل مكان 2024"

أرشيفية

أسواق ومال مصر.. الحكومة تعلق على تعويم الجنيه

تعبيرية

أخبار محلية "تنشيط السياحة" تفوز بجائزة دولية لأفضل حملة إلكترونية

جانب من الافتتاح

أخبار محلية افتتاح مبنى الثروة الحيوانية ومديرية زراعة المعراض في جرش

ا

عربي ودولي لوكاشينكو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بشرط واحد

دمار في جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي

عربي ودولي باريس: نرى أملاً في وقف الحروب بغزة ولبنان

جانب من الدمار في كييف جراء الحرب

عربي ودولي شولتس يقيل وزير ماليته لرفضه زيادة الدعم لكييف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

عربي ودولي لافروف: هذا شرطنا لإجراء حوار صادق مع واشنطن



 


الأكثر مشاهدة