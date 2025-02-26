الدفاع الروسية تكشف حصاد آخر 24 ساعة من العملية العسكرية الخاصة

الوكيل الإخباري- ذكرت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأربعاء أن إجمالي الخسائر البشرية الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ نحو 1005 جنود بين قتيل وجريح.



وفي ما يلي أبرز التفاصيل التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

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فقد العدو نحو 45 عسكريا في محور خاركوف على يد مجموعة قوات "الشمال".



حسنت تشكيلات مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي في خاركوف وألحقت بالقوات المعادية خسائر تجاوزت 200 جندي.



سيطرت تشكيلات مجموعة قوات "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 185 عسكريا.



حسنت تشكيلات مجموعة قوات "الوسط" وضعها على طول الخط الأمامي في دونيتسك، حيث فقد العدو نحو 325 عسكريا.



واصلت تشكيلات مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وضربت وحدات للعدو في دونيتسك وزابوروجيه، حيث بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 155 جنديا.



استهدفت مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات معادية في زابوروجيه وخيرسون، وبلغت خسائر العدو نحو 90 جنديا.



إصابة بنية تحتية لمطارات عسكرية أوكرانية ومستودعات للطائرات بدون طيار، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات المعادية في 139 منطقة.



إسقاط 5 قنابل جوية موجهة Hammer فرنسية الصنع و19 قذيفة من راجمة الصواريخ Vampire تشيكية الصنع، و185 طائرة مسيرة.