الدفاع الروسية تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال آخر 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلنت الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن قواتها استهدفت خلال اليوم الماضي نقاط انتشار مؤقت لقوات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة فيما بلغت خسائر العدو نحو 1395 جنديا.



جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، الذي أوضح أن أوكرانيا فقدت:

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نحو 150 عنصرا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" في مقاطعتي خاركوف وسومي



أكثر من 225 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" في خاركوف ودونيتسك



أكثر من 315 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" ونحو 465 آخرين في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" في دونيتسك



170 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" في دونيتسك وزابوروجيه



نحو 70 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" في زابوروجيه وخيرسون.



وأصابت الضربات الروسية مرافق بنية تحتية لمطار عسكري ومنشأة إصلاح تابعة لصناعة الطيران الأوكرانية، ومستودعات ذخيرة.



كما تم تدمير 4 قنابل جوية موجهة JDAM و4 قذائف من نظام HIMARS، إضافة إلى 123 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي.