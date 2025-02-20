الدفاع الروسية تكشف خسائر أوكرانيا في محور كورسك خلال آخر يوم

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الخميس، إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات من 17 لواء أوكرانيا و3 أفواج اقتحام في محيط 11 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك، كما صدت 4 هجمات مضادة للعدو.
وأضاف البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 11 مركزا سكنيا في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 6 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.
ويشمل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ بداية القتال، أكثر من 62200 عسكري و373 دبابة و279 مركبة مشاة قتالية و219 ناقلة جند مدرعة و1947 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.
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