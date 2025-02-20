الدفاع الروسية تكشف خسائر أوكرانيا في محور كورسك خلال آخر يوم

الوكيل الإخباري- ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن أوكرانيا فقدت في محور كورسك خلال يوم أكثر من 160 جنديا ودبابتين ومركبتي مشاة قتاليتين "برادلي" أمريكيتين و10 مركبات قتالية مدرعة ومعدات أخرى.



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الخميس، إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات من 17 لواء أوكرانيا و3 أفواج اقتحام في محيط 11 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك، كما صدت 4 هجمات مضادة للعدو.

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وأضاف البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 11 مركزا سكنيا في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 6 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.



ويشمل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ بداية القتال، أكثر من 62200 عسكري و373 دبابة و279 مركبة مشاة قتالية و219 ناقلة جند مدرعة و1947 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.