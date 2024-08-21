الدفاع الروسية: حصيلة قتلى قوات كييف في كورسك بلغت 4130 قتيلا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 350 عسكريا أوكرانيّا الليلة الماضية في مقاطعة كورسك لتصل حصيلة قتلى قوات كييف هناك إلى 4130 فردا، ومئات الأسرى والجرحى.

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وأضافت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية دمرت 25 مدرعة ودبابة ومدفعي هاون، ومحطة للحرب الإلكترونية.



وجاء في البيان أن حصيلة خسائر قوات كييف في كورسك بلغت أكثر من 4130 عسكريا، و58 دبابة، و377 مدرعة و131 سيارة، و27 مدفعا ومنصة للدفاع الجوي، و7 راجمات صواريخ، و6 محطات حرب إلكترونية، و4 آليات هندسية بينها كاسحتا ألغام.



وشنت القوات الأوكرانية في 6 أغسطس الجاري هجوما مباغتا على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غربي روسيا، ما أدى إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة 121 آخرين بينهم 10 أطفال، فيما أجلت السلطات أكثر من 120 ألف شخص عن المناطق المعرضة للخطر بالمقاطعة.



وتواصل القوات الروسية تمشيط المنطقة، فيما توجه الطائرات الهجومية والمقاتلات ضربات عنيفة لقوات كييف في العمق المحاذي لمنطقة الاعتداء، ولاسيما في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا، التي شن جيش زيلينسكي هجومه منها.