الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا اليومية في محور كورسك بلغت 255 جنديا

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" استهدفت تشكيلات من 14 لواء أوكرانيا في محيط 12 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك.
وأضاف البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 8 مراكز سكنية في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 5 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.
ووصل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال إلى أكثر من 37105 عسكريين و225 دبابة و160 مركبة مشاة قتالية و123 ناقلة جند مدرعة و1204 مركبات قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.
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