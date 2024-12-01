 
الأحد 2024-12-01 04:15 م
 

الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا اليومية في محور كورسك بلغت 255 جنديا

ل
أرشيفية
الأحد، 01-12-2024 03:55 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن أوكرانيا خسرت أكثر من 255 جنديا إضافة إلى مركبتين قتاليتين مدرعتين ومعدات أخرى في محور كورسك خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" استهدفت تشكيلات من 14 لواء أوكرانيا في محيط 12 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك.

اضافة اعلان


وأضاف البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 8 مراكز سكنية في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 5 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.


ووصل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال إلى أكثر من 37105 عسكريين و225 دبابة و160 مركبة مشاة قتالية و123 ناقلة جند مدرعة و1204 مركبات قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا اليومية في محور كورسك بلغت 255 جنديا

شبكة كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 5 مساء عن مناطق غدا - اسماء

الرئيس السوري بشار الأسد

عربي ودولي الأسد: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة

ا

أسواق ومال الجزائر تحيي مشروعا استراتيجيا حيويا

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية،الشيخ محمد حسين

فلسطين مفتي القدس يدين قرار الاحتلال الاستيلاء على مكبرات المساجد

جنود الاحتلال يستهدفون الشباب في مدن الضفة - أرشيفية

فلسطين شهيدان برصاص الاحتلال في قرية صير جنوب شرق جنين

تعبيرية

منوعات إدمان لدى البعض .. لماذا تحصد مقاطع تنظيف السجاد ملايين المشاهدات ؟

H

عربي ودولي الدفاع الروسية: تحرير بلدتين جديدتين في دونيتسك



 




الأكثر مشاهدة