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الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا على محور كورسك شملت 380 جنديا خلال يوم

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 03:41 م

الوكيل الإخباري-   أفادت الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء بأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال آخر 24 ساعة بلغت نحو 380 جنديا، وشملت أيضا دبابتين و13 عربة قتالية مدرعة و3 مدافع و11 مركبة.

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" صدت 6 هجمات باتجاه بلدات أباناسوفكا وكاميشيفكا وماريفكا وتشيركاسكايا كونوبيلكا، كما أحبطت محاولات لتنفيذ هجمات في اتجاه 3 مراكز سكنية حدودية أخرى، مما أدى إلى فقدان الجيش الأوكراني نحو 40 جنديا بين قتيل وجريح، كما تم أسر 4 آخرين.

واستمرت كذلك عمليات الاستطلاع والبحث في مناطق الغابات لرصد وتدمير المجموعات التخريبية المعادية التي تحاول التسلل في عمق الأراضي الروسية.

واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 7 ألوية أوكرانية في محيط 15 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية.

 
gnews

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