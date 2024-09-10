الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا على محور كورسك شملت 380 جنديا خلال يوم

واستمرت كذلك عمليات الاستطلاع والبحث في مناطق الغابات لرصد وتدمير المجموعات التخريبية المعادية التي تحاول التسلل في عمق الأراضي الروسية.
واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 7 ألوية أوكرانية في محيط 15 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية.
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