الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا على محور كورسك شملت 380 جنديا خلال يوم

الوكيل الإخباري- أفادت الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء بأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال آخر 24 ساعة بلغت نحو 380 جنديا، وشملت أيضا دبابتين و13 عربة قتالية مدرعة و3 مدافع و11 مركبة.

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