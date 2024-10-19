الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت 270 جنديا خلال يوم

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع، إن وحدات الجيش الروسي تواصل عملياتها القتالية لتدمير وطرد المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك.

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وأشارت الوزارة إلى أن قوات نظام كييف، خسرت على اتجاه كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية، 270 قتيلا.