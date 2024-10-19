الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت 270 جنديا خلال يوم

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، صدت وحدات مجموعة "الشمال"، هجوما مضادا للعدو في منطقة المركز السكني ليونيدوفو.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الأوروربي يدعو إلى تعزيز مهمة اليونيفيل في لبنان
-
الاحتلال يصدر انذارا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت
-
"عصابة الأطفال حديثي الولادة" تتسبب بإغلاق 9 مستشفيات خاصة في تركيا
-
بحضور وفد الكونغرس .. السيسي يوجه نداء بشأن حرب غزة ولبنان
-
أول تعليق من نتنياهو بعد استهداف مقر إقامته
-
قصف قاعدة عسكرية قرب حيفا.. ومقتل قيادي كبير في حزب الله
-
الدفاع الروسية تؤكد تحرير مركز سكني جديد في جمهورية دونيتسك
-
الاحتلال يرصد إطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان باتجاه الشمال