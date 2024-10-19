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الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت 270 جنديا خلال يوم

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 19-10-2024 03:22 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع، إن وحدات الجيش الروسي تواصل عملياتها القتالية لتدمير وطرد المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك.

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وأشارت الوزارة إلى أن قوات نظام كييف، خسرت على اتجاه كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية، 270 قتيلا.

 

وذكرت الوزارة، أن وحدات مجموعة قوات "الشمال" بالجيش الروسي، واصلت تنفيذ العمليات الهجومية، مستهدفة خلال ذلك تشكيلات الألوية الأوكرانية رقم 22 و47 و115 وكذلك رقم 82 و95، ولواء مشاة البحرية رقم 36 وكذلك ألوية الدفاع الإقليمي رقم 103 و129 في مناطق المراكز السكنية كولماكوف، وكروغلينكوي، ونيزني كلين، ونيكولسكي، ونوفي بوث، وأولجوفكا، وبليخوفو، وتشيركاسكايا كونوبيلتكا، وتشيركاسكايا بوريشني.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، صدت وحدات مجموعة "الشمال"، هجوما مضادا للعدو في منطقة المركز السكني ليونيدوفو.

 
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