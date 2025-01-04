الدفاع الروسية: سنرد على استهداف أراضينا بصواريخ "أتاكمز"

وتوعدت روسيا السبت "بالرد" بعد أن أطلقت أوكرانيا صواريخ أميركية الصنع في اتجاه أراضيها، بعدما حذرت من أن استخدام هذه الصواريخ سيواجه برد شديد.
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