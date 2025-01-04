 
السبت 2025-01-04 07:34 م
 

الدفاع الروسية: سنرد على استهداف أراضينا بصواريخ "أتاكمز"

علم روسيا
روسيا
السبت، 04-01-2025 05:20 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع الروسية السبت إنها سترد على استهداف أوكرانيا "المدعومة من الغرب"  لمدينة بيلغورود الروسية بصواريخ أتاكامز الأمريكية.اضافة اعلان


وتوعدت روسيا السبت "بالرد" بعد أن أطلقت أوكرانيا صواريخ أميركية الصنع في اتجاه أراضيها، بعدما حذرت من أن استخدام هذه الصواريخ سيواجه برد شديد.
 
gnews

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