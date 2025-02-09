الدفاع الروسية: صد 3 هجمات مضادة في محور كورسك خلال يوم وخسائر العدو تفوق 320 جنديا

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات من 12 لواء أوكرانيا في محيط 16 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك، كما صدت 3 هجمات مضادة للعدو.
وأضاف البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 15 مركزا سكنيا في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 8 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.
ويشمل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ بداية القتال، أكثر من 58870 عسكريا و355 دبابة و259 مركبة مشاة قتالية و204 ناقلات جند مدرعة و1826 مركبات قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.
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