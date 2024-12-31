الدفاع الروسية: ضربنا مطارا عسكريا ومؤسسة للصناعة العسكرية في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت صباح الثلاثاء ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة على البنية التحتية لمطار عسكري ومجمع صناعي عسكري ينتج عبوات بارود للجيش الأوكراني.



جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، التي لم تذكر مزيدا من التفاصيل عن المواقع المستهدفة، مؤكدا إصابتها كلها وتحقيق هدف الضربة.

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وفي وقت سابق اليوم أفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجارات في عدد من المناطق الأوكرانية، لا سيما في كييف وشوستكا (شمال) وتضرر مرافق للبنية التحتية جراء الغارات الصاروخية الوجوية الروسية صباح اليوم.



وكشف تقرير الدفاع الروسية أن إجماي خسائر القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي بلغت نحو 1494 جنديا، وفي ما يلي أبرز نقاط التقرير:



- فقد الجيش الأوكراني نحو 35 عسكريا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" في محور خاركوف.



- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على طول خط المواجهة وضربت قوات ومعدات عسكرية معادية في خاركوف ودونيتسك حيث تجاوزت الخسائر الأوكرانية 440 جنديا.



- سيطرت وحدات من مجموعة لقوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 290 عسكريا.



- واصلت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" تقدمها إلى عمق دفاعات العدو في دونيتسك، وصدت 12 هجوما مضادا، فيما فقد العدو نحو 505 جنود.



- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها التكتيكي في دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات أكثر من 160 عسكريا.



- ضربت مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات عسكرية في مقاطعة خيرسون، وخسر الجيش الأوكراني هناك نحو 65 جنديا.



- إصابة مؤسسة لإنتاج الذخيرة ومستودعات لتخزين الطائرات المسيرة الهجومية، فضلا عن تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 138 منطقة.



- إسقاط قنبلتين موجهتين من طراز Hammer فرنسية الصنع، و7 صواريخ HIMARS أمريكية الصنع، و103 طائرات بدون طيار، 68 منها خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.