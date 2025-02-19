الدفاع الروسية: قواتنا تواصل تقدمها على جميع المحاور

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار تقدم قواتها على جميع الجبهات، والقضاء على 975 عسكريا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف في 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 60 قتيلا ودمرت له مدرعة و9 مركبات ومستودع ذخيرة.

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عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وغابات سيربريانسكي في جمهورية لوغانسك وكبدت العدو 200 جندي ودمرت له مدرعتين و4 مركبات و7 مدافع و4 محطات ومستودع ذخيرة.



حسنت قوات "الجنوب" مواقعها على طول خط المواجهة في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 185 جنديا ودمرت له دبابة و3 مركبات ومدفعين ومحطتي حرب إلكترونية.



عززت قوات "المركز" مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 290 قتيلا ودمرت له 3 دبابات و6 مدرعات منها "أم 113" أمريكية و13 مركبة و4 مدافع غربية.



تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وزابورجيه وكبدت العدو 160 قتيلا ودمرت له دبابة ومدرعة و3 مركبات و4 مدافع ومحطة حرب إلكترونية.



ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 80 قتيلا، ودمرت له 8 مركبات و3 مدافع ومستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية.



تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية الأوكرانية ومواقع الطاقة والمجمع الصناعي العسكري بأوكرانيا ومراكز تجميع وإطلاق المسيرات لقوات كييف.



إسقاط 123 مسيرة أوكرانية.



إسقاط مقاتلة "ميغ 29".



إسقاط 5 قنابل جوية "هامير" فرنسية و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية.