الدفاع الروسية: 1510 جنود أوكرانيين بين قتيل وجريح خلال 24 ساعة

وفي ما يلي أبرز بنود تقرير الدفاع الروسية:
فقد العدو نحو 30 عسكريا على يد وحدات من مجموعة قوات "الشمال" في محور خاركوف.
حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي واستهدفا قوات ومعدات معادية في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك، كما صدت 6 هجمات مضادة، بينما وصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 505 جنود.
حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك وفقد العدو في منطقة مسؤوليتها نحو 345 عسكريا.
واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو في دونيتسك، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 50 عسكريا.
ضربت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات معادية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث فقد العدو نحو 70 جنديا.
إصابة مرافق للبنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وكذلك تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 132 منطقة.
إسقاط صاروخ "نبتون" موجه بعيد المدى، وقذيفة من نظام HIMARS و45 طائرة بدون طيار.
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