 
السبت 2024-11-30 04:51 م
 

الدفاع الروسية: 1510 جنود أوكرانيين بين قتيل وجريح خلال 24 ساعة

ت
أرشيفية
السبت، 30-11-2024 01:53 م

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت بأن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في مختلف محاور القتال بلغ نحو 1510 جنود خلال آخر 24 ساعة.

وفي ما يلي أبرز بنود تقرير الدفاع الروسية:

اضافة اعلان


فقد العدو نحو 30 عسكريا على يد وحدات من مجموعة قوات "الشمال" في محور خاركوف.


حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي واستهدفا قوات ومعدات معادية في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك، كما صدت 6 هجمات مضادة، بينما وصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 505 جنود.


حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك وفقد العدو في منطقة مسؤوليتها نحو 345 عسكريا.


سيطرت وحدات من مجموعة القوات "الوسط" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك وصدت 11 هجوما مضادا، فيما تجاوزت خسائر العدو 510 جنود.


واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو في دونيتسك، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 50 عسكريا.


ضربت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات معادية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث فقد العدو نحو 70 جنديا.


إصابة مرافق للبنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وكذلك تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 132 منطقة.


 إسقاط صاروخ "نبتون" موجه بعيد المدى، وقذيفة من نظام HIMARS و45 طائرة بدون طيار.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

الأميرة سمية بنت الحسن ترعى اختتام أسبوع الريادة العالمي

أخبار محلية الأميرة سمية بنت الحسن ترعى اختتام أسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ16

جيش الاحتلال

عربي ودولي الاحتلال يحظر التجول في مناطق بجنوب لبنان

محطة محروقات في عمّان

اقتصاد محلي الحكومة ترفع اسعار الديزل

محطة محروقات

اقتصاد محلي الحكومة تخفض أسعار البنزين

ت

عربي ودولي توسك يتحدث عن تعزيز حدود بولندا مع روسيا

تامر حسني

فن ومشاهير تامر حسني يلجأ للقضاء بسبب منشور مزيف

مكتب التحقيقات الفدرالي كان رصد مكافأة قدرها 250 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال دانيال أندرياس سان دييغو

منوعات بعد اختفاء لـ 20 عاماً .. القبض على أحد أبرز المطلوبين للعدالة في أميركا

الهيئة الإدارية لمؤسسة إعمار عجلون

أخبار محلية انتخاب الهيئة الإدارية لمؤسسة إعمار عجلون بالتزكية



 




الأكثر مشاهدة