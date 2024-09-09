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الدفاع الروسية: 240 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح على محور كورسك خلال يوم

عنصر من القوات الروسية على محور كورسك
عنصر من القوات الروسية على محور كورسك
الإثنين، 09-09-2024 03:55 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين بأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال آخر 24 ساعة بلغت نحو 240 جنديا.

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها أن الخسائر الأوكرانية شملت كذلك 13 مدرعة، بينها دبابتان و11 مركبة قتالية مدرعة، ومعدات عسكرية أخرى.

وذكر البيان أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" صدت 3 هجمات وأحبطت محاولات لتنفيذ 4 هجمات أخرى في اتجاه 7 بلدات وقرى حدودية، مما أدى إلى فقدان الجيش الأوكراني نحو 25 جنديا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير ثلاث عربات قتالية مدرعة، بينها "ماكس برو" أمريكية الصنع، إضافة إلى مركبتين.

 

واستمرت كذلك عمليات الاستطلاع والبحث في مناطق الغابات لرصد وتدمير المجموعات التخريبية المعادية التي تحاول التسلل في عمق الأراضي الروسية.


واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 7 ألوية أوكرانية في محيط 14 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية.

 
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