الدفاع الروسية: 240 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح على محور كورسك خلال يوم

وذكر البيان أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" صدت 3 هجمات وأحبطت محاولات لتنفيذ 4 هجمات أخرى في اتجاه 7 بلدات وقرى حدودية، مما أدى إلى فقدان الجيش الأوكراني نحو 25 جنديا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير ثلاث عربات قتالية مدرعة، بينها "ماكس برو" أمريكية الصنع، إضافة إلى مركبتين.
واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 7 ألوية أوكرانية في محيط 14 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية.
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