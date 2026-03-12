الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرات وصواريخ باليستية

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي مساء اليوم الخميس، بأنه تم اعتراض وتدمير ثماني مسيّرات في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

وأشار إلى أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية، وكذلك تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.