الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرات وصواريخ باليستية

وأشار إلى أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية، وكذلك تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.
ووفق رصد خاص من حساب وزارة الدفاع السعودية على منصة شركة "إكس" ، فقد بلغ العدد الإجمالي للأهداف المعادية التي تم تحييدها خلال 24 ساعة 38 هدفاً، شملت 35 طائرة مسيرة و3 صواريخ باليستية.
