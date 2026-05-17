الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات دخلت المجال الجوي قادمة من العراق

الوكيل الإخباري- قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، الأحد، إن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت ثلاث طائرات مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.

