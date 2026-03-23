الإثنين 2026-03-23 11:55 ص

الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيّرات وصاروخين باليستيين

أرشيفية
 
الإثنين، 23-03-2026 11:39 ص

الوكيل الإخباري- أعلن المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 7 مسيّرات في المنطقة الشرقية، ومسيّرة في منطقة الحدود الشمالية.

وبين أنه تم رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض، ‏‏واعتراض أحدهما وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة.


جاء ذلك في سلسلة بيانات منذ فجر اليوم الاثنين، نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) .

 
 


عربي ودولي الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيّرات وصاروخين باليستيين

