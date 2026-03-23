الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيّرات وصاروخين باليستيين

الوكيل الإخباري- أعلن المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 7 مسيّرات في المنطقة الشرقية، ومسيّرة في منطقة الحدود الشمالية.

وبين أنه تم رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض، ‏‏واعتراض أحدهما وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة.