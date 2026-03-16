الثلاثاء 2026-03-17 06:53 م

"الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير 8 مسيّرات في المنطقة الشرقية

السعودية تسقط مسيّرة أثناء محاولتها الاقتراب من حي للسفارات
الإثنين، 16-03-2026 11:07 م

الوكيل الإخباري-    قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اليوم الاثنين، إنه تم اعتراض وتدمير 8 مسيّرات في المنطقة الشرقية من المملكة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

اضافة اعلان


وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير 3 مسيرات في منطقتي الرياض.

 
 


أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 






