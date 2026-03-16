"الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير 8 مسيّرات في المنطقة الشرقية

الوكيل الإخباري- قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اليوم الاثنين، إنه تم اعتراض وتدمير 8 مسيّرات في المنطقة الشرقية من المملكة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

