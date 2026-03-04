الأربعاء 2026-03-04 11:03 ص

الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمحافظة الخرج

الأربعاء، 04-03-2026 09:46 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الدفاع السعودية صباح اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمحافظة الخرج.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي قوله إنه" تم اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمحافظة الخرج".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم، أنه جرى اعتراض وتدمير 9 مسيرات فور دخولها أجواء المملكة، فيما تم الإعلان صباح أمس الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة بالقرب من مدينتي الرياض والخرج.
 
 


