الدفاع السورية تعلق على التصعيد في محافظة حلب

وأضافت: "استهدفت قسد قبل قليل موقعًا للجيش في محيط حي الشيخ مقصود، نتج عنه قتيل و5 مصابين".
ولفتت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة إلى أن "الجيش استهدف مصادر نيران قسد ومصادر إطلاق طائراتها المسيّرة، وتمكن من تحييد عددٍ منها، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة".
وأكملت: "قسد تثبت مجددًا أنها لا تعترف باتفاق العاشر من مارس، وتحاول إفشاله وجرّ الجيش إلى معركة مفتوحة تحدد ميدانها هي".
من جانبها، قالت "قسد" إن "قذيفة أطلقتها فصائل تابعة لحكومة دمشق سقطت في حي الميدان، في قصف عشوائي يشكّل اعتداءً مباشرًا على الأحياء السكنية، ويعرّض حياة المدنيين لخطر جسيم".
بدورها، قالت مديرية الإعلام في حلب لوكالة "سانا": "في خرق جديد للاتفاقات الموقعة مع الحكومة السورية، أقدمت قسد على استهداف المنطقة القريبة من دوار شيحان، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر وزارة الدفاع وإصابة 3 آخرين".
وأضافت: "نهيب بالمواطنين السوريين في حلب الابتعاد عن أماكن التماس، وفضّ التجمعات في المناطق القريبة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، حتى يتم تأمين المنطقة بشكل كامل، والتعاون مع قوات الأمن الداخلي والشرطة التي تقوم بتنظيم حركة السير في شوارع المدينة".
وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع السورية قسد بقصف موقع للشرطة العسكرية في دير حافر، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر، في الوقت الذي نفت فيه قسد تلك الاتهامات ووصفتها بـ"المفبركة".
هذا، وأفادت وكالة فرانس برس بوقوع خمسة قتلى في حلب شمال سوريا، في اشتباكات بين القوات الحكومية والكردية.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
قادمة من الإمارات .. الكيان يعلن تسجيل أول حالة بجدري القرود
-
ترامب يحتفل بالمستويات القياسية للأسواق الأمريكية
-
ساندرز: ما فعله ترامب في فنزويلا غير قانوني وغير دستوري
-
دميترييف: يبدو أن واشنطن قد حسمت أمرها تجاه غرينلاند
-
شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
رئيس الوزراء العراقي يدعو القوات المسلحة إلى اليقظة ورفع الجهوزية
-
توتر أمني في حلب وسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات متبادلة
-
الأمم المتحدة: 8 ملايين فنزويلي بحاجة عاجلة للمساعدات