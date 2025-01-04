 
السبت 2025-01-04 01:11 م
 

الدفاع السورية تعلن بدء ضم الفصائل المسلحة في البلاد تحت مظلتها

الدفاع السورية تشرع بعملية ضم الفصائل المسلحة في البلاد تحت مظلتها
الدفاع السورية تشرع بعملية ضم الفصائل المسلحة في البلاد تحت مظلتها
السبت، 04-01-2025 09:51 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع في الإدارة السورية المؤقتة بدء جلسات تنظيمية مع قيادات فصائل المعارضة المسلحة لضمها إلى وزارة الدفاع.اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا": "وزارة الدفاع السورية تبدأ بعقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية للبدء بعملية انخراط الفصائل في وزارة الدفاع".

وتأتي هذه الاجتماعات بعد ما أكده القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع حول أن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء الانتخابات، وأن وزارة الدفاع ستحل جميع الفصائل المسلحة.

وأضاف: "وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية ستحل هذه الفصائل ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية".

ودعا الشرع حكومات العالم إلى شطب "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب وإزالة كل القيود "لتتمكن سوريا من إعادة البناء".

وفي ما يتعلق بإدراجه شخصيا على قائمة الإرهاب، قال: "هذا ليس مهما بالنسبة لي".

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

قطاع غزة المدمر

فلسطين ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 45,717 شهيدا و108,856 مصابا

جانب من المساعدات

عربي ودولي وصول أول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق

من موقع الحادث

منوعات مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 جراء سقوط حافلة في البيرو

الدفاع المدني

خاص بالوكيل مدفأة تسبّبت بكارثة… وفاة رضيع و6 اصابات بحريق منزل بالكرك

أرشيفية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا السبت

تعبيرية

عربي ودولي فايروس جديد ينتشر ويثير الهلع .. يشبه الإنفلونزا ولا علاج له

تعبيرية

أخبار محلية "الأعلى لذوي الإعاقة": إنجازات نوعية للتمكين والدمج عام

لقطة من الفيديو

منوعات أجسام غامضة في سماء السعودية تثير الجدل.. وفلكية جدة تحسم الأمر



 




الأكثر مشاهدة