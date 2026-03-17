"الدفاع القطرية": القوات المسلحة تتصدى لهجمة صاروخية تستهدف البلاد

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الثلاثاء، أن القوات المسلحة تتصدى لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.





وقالت وزارة الداخلية القطرية إن حريقا محدودا اندلع في المنطقة الصناعية نتيجة سقوط شظايا عقب اعتراض صاروخ، دون تسجيل أي إصابات.



وسمع دوري انفجارات عدة في الدوحة صباح الثلاثاء.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.





