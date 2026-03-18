الأربعاء 2026-03-18 02:21 م

"الدفاع القطرية" تعلن التصدي لهجوم بـ9 صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة

علم قطر
قطر
 
الأربعاء، 18-03-2026 12:40 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر، مساء الثلاثاء، لهجوم بـ 9 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة من إيران.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، في بيان وأوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة