الدفاع الكويتية: اعتراض 3 صواريخ بالستية ورصد موجة طائرات مسيرة معادية

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا)، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، إن الساعات 24 الماضية شهدت تعامل الدفاعات الجوية الكويتية مع 3 صواريخ بالستية تم اعتراضها وتدميرها في جنوب البلاد، فيما رصدت منظومات الدفاع الجوي والطائرات الحربية التابعة للقوة الجوية موجة طائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد، مبينا أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير بعضها نتج عنها سقوط شظايا.
وأشار العطوان ، إلى استهداف طائرتين مسيرتين لخزانات وقود مطار الكويت الدولي في منطقة صبحان واستهداف مسيّرة لمبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مدينة الكويت العاصمة ولم ينتج عن ذلك أي أضرار بشرية.
