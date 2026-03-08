الدفاع الكويتية: اعتراض 3 صواريخ بالستية ورصد موجة طائرات مسيرة معادية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الكويتية دمرت خلال 24 ساعة الماضية 3 صواريخ بالستية في جنوب البلاد، فيما تم رصد موجة طائرات مسيرة معادية اخترقت الأجواء وتمكنت الدفاعات الجوية من تدمير بعضها.

