الدفاع الكويتية تتصدى لـ 212 صاروخًا بالستيًا و394 طائرة مسيّرة

11:48 ص

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، أن إجمالي ما تم رصده والتعامل معه نتيجة الاعتداءات التي استهدفت أجواء دولة الكويت بلغ 212 صاروخًا بالستيًا، إضافة إلى 394 طائرة مسيّرة، حيث تمكنت القوات المسلحة من التصدي لها واعتراضها ضمن منطقة العمليات الجارية. اضافة اعلان





وقال العطوان، في الإيجاز الإعلامي الأول لمركز التواصل الحكومي بشأن الأحداث الراهنة مساء الخميس، إن دولة الكويت تعرضت منذ بدء الأحداث الراهنة لسلسلة من الاعتداءات استهدفت أراضي البلاد، في انتهاك واضح وصريح لسيادة دولة الكويت وللمواثيق والقوانين الدولية.



وأوضح أن الاعتداءات شملت استخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة هجومية استهدفت أراضي دولة الكويت، وطالت بعض المرافق المدنية والبنى التحتية والمنشآت الحيوية، إضافة إلى مناطق سكنية، مبينًا أنه نتج عن ذلك استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة وطفلة، إضافة إلى عدد من الإصابات البشرية، فضلًا عن خسائر مادية في بعض المنشآت.



كما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الجمعة، أن "الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجوم صاروخي اخترق أجواء البلاد، وعلى إثر ذلك انطلقت صفارات الإنذار وفق الإجراءات المتبعة".



وأوضح العطوان، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط بعض الشظايا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية محدودة، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية.



وشدد على أن القوات المسلحة الكويتية تواصل تنفيذ مهامها الدفاعية بكفاءة وجاهزية عالية بما يضمن حماية البلاد وصون أمنها واستقرارها.





