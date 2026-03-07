"الدفاع الكويتية": تدمير 12 صاروخا باليستيا والتعامل بنجاح مع 23 مسيرة

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال المتحدث باسم الوزارة، العقيد الركن سعود العطوان، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية خلال الـ48 ساعة الماضية: "جرى رصد 14 صاروخا بالستيا حيث تم تدمير 12 صاروخا منها فيما لم يتم التعامل مع صاروخين، وكانا خارج منطقة التهديد".
-
أخبار متعلقة
-
البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخا و151 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات
-
أمير قطر: لن نتوانى في الدفاع عن سيادتنا وأمننا ومصالحنا الوطنية
-
رويترز: الرياض أبلغت إيران بأن استمرار الهجمات على السعودية قد يدفعها للرد بالمثل
-
إيران: العدوان الأميركي الإسرائيلي فشل في تفكيك البلاد
-
السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة شرق الرياض
-
ترامب يعلن تشكيل تحالف عسكري جديد
-
فيدان يحض طهران على "الحذر" بعد اعتراض صاروخ
-
عراقجي: السعودية ملتزمة بعدم السماح باستخدام أراضيها أو مياهها أو مجالها الجوي ضد إيران