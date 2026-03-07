"الدفاع الكويتية": تدمير 12 صاروخا باليستيا والتعامل بنجاح مع 23 مسيرة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم السبت، أن قواتها المسلحة دمرت خلال الـ48 ساعة الماضية 12 صاروخا بالستيا، وتعاملت بنجاح مع 23 مسيرة، فيما جرى تسجيل أضرار مادية بسيطة من دون أي إصابات بشرية في صفوف القوات المسلحة.

اضافة اعلان