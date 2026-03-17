"الدفاع الكويتية" تعترض صاروخين باليستيين و13 مسيّرة

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، إن القوات المسلحة الكويتية تعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع تهديدات جوية معادية، حيث تمكنت من اعتراض صاروخين باليستيين و13 طائرة مسيّرة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أوضح العطوان، خلال إيجاز إعلامي حول الأحداث الراهنة، أن عمليات الاعتراض تمت بكفاءة عالية، مؤكداً عدم تسجيل أي أضرار مادية تُذكر نتيجة تلك الهجمات.