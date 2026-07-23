"الدفاع الكويتية" تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لهجوم بطائرات مسيرة معادية

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز الغطوان، إن الفرق المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، التعامل معه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب مباشرة فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة للقوة البرية أعمال المسح والتأمين، ورفع مخلفات الطائرات المسيرة، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة الموقع وخلوه من أي مخاطر.
وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية
-
الاتحاد الأوروبي يدعو الحوثيين إلى وقف مهاجمة السفن
-
ترامب: لن نقر الاتفاق النووي مع السعودية إلا إذا انضمت إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
-
مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القدس
-
الجامعة العربية تحذر من عواقب اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى
-
مسقط: نتعاون مع السعودية واليمن والأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بالمنطقة
-
الداخلية السورية تشير إلى مكان تواجد مؤسس "لواء درع الساحل"
-
رئيس الوزراء العراقي في طهران لبحث تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية