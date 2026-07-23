"الدفاع الكويتية" تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لهجوم بطائرات مسيرة معادية

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، عن تعرض منفذ العبدلي الحدودي، ظهر اليوم الخميس، لهجوم بطائرات مسيرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية. اضافة اعلان





وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز الغطوان، إن الفرق المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، التعامل معه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب مباشرة فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة للقوة البرية أعمال المسح والتأمين، ورفع مخلفات الطائرات المسيرة، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة الموقع وخلوه من أي مخاطر.



وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره.





