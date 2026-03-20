الجمعة 2026-03-20 10:20 م

الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة

الجمعة، 20-03-2026 08:19 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية صاروخا باليستيا واحدا وتم التعامل معه وتدميره بالإضافة إلى 25 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي.اضافة اعلان


جاء ذلك في كلمة المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت، وفق الإعلام الكويتي.

وقال العقيد العطوان، إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 15 طائرة مسيرة من إجمالي العدد المرصود فيما استهدفت طائرتان مسيرتان إحدى وحدات مصفاة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية. وأفاد بأن الاستهداف أسفر عن اندلاع حريق تمت السيطرة عليه من قبل الفرق المختصة دون تسجيل أي إصابات بشرية، موضحا أن ثماني طائرات مسيرة سقطت خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.
 
 


