الأربعاء 2026-03-11 09:46 م

الدفاع الكويتية: رصد وإسقاط 8 طائرات مسيّرة معادية

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 11-03-2026 08:59 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية مساء اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الكويتية تصدت خلال الساعات 24 الماضية لموجة من الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت أجواء البلاد، إذ رصدت منظومات الدفاع الجوي 8 طائرات مسيرة معادية وجرى التعامل مع 7 منها وتدميرها، فيما سقطت طائرة مسيرة واحدة خارج منطقة التهديد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان، قوله خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على الكويت، "إن قوة الواجب من الحرس الوطني قامت برصد وإسقاط 8 طائرات درون جنوب البلاد في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية في البلاد".


وأشار العطوان، إلى أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع 172 بلاغا منذ بداية العمليات، مؤكدا أن القوات المسلحة الكويتية على درجة عالية من اليقظة والجاهزية والاستعداد وتعمل بشكل متواصل وبالتنسيق المشترك مع مختلف القطاعات العسكرية في البلاد.

 
 


gnews

