الدفاع الكويتية: رصد وإسقاط 8 طائرات مسيّرة معادية

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان، قوله خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على الكويت، "إن قوة الواجب من الحرس الوطني قامت برصد وإسقاط 8 طائرات درون جنوب البلاد في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية في البلاد".
وأشار العطوان، إلى أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع 172 بلاغا منذ بداية العمليات، مؤكدا أن القوات المسلحة الكويتية على درجة عالية من اليقظة والجاهزية والاستعداد وتعمل بشكل متواصل وبالتنسيق المشترك مع مختلف القطاعات العسكرية في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
البنزين في الولايات المتحدة يتجاوز 3.50 دولار للغالون مع استمرار حرب إيران
-
634 قتيلا وأكثر من 800 ألف نازح في لبنان منذ بداية الحرب
-
ماكرون: لا تأكيدات بشأن زرع إيران ألغاما بحرية في مضيق هرمز
-
دول تعرب عن قلقها إزاء الأعمال العدائية الإسرائيلية في لبنان
-
طائرات مسيّرة تصيب خزانات وقود في ميناء صلالة العماني
-
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا ولم يبقَ عمليا شيء يُستهدف
-
إسبانيا تسحب سفيرها من إسرائيل وسط توترات متصاعدة .. ما القصة؟
-
مصادر إسرائيلية: العمل العسكري وحده لا يضمن تغيير النظام الإيراني