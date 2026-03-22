"الدفاع الكويتية": رصد 7 مسيرات معادية داخل المجال الجوي

الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة الكويتية، أنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية سبع طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي، وتمكنت من اعتراض وتدمير أربع منها، فيما سقطت ثلاث خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.

