الأحد 2026-03-22 11:04 م

"الدفاع الكويتية": رصد 7 مسيرات معادية داخل المجال الجوي

الكويت تعلن إسقاط 7 طائرات مسيرة
الأحد، 22-03-2026 10:57 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت القوات المسلحة الكويتية، أنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية سبع طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي، وتمكنت من اعتراض وتدمير أربع منها، فيما سقطت ثلاث خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة، استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات العسكرية والأمنية في الدولة بما يكفل حماية أمن الوطن واستقراره.

 
 


الكويت تعلن إسقاط 7 طائرات مسيرة

عربي ودولي "الدفاع الكويتية": رصد 7 مسيرات معادية داخل المجال الجوي

