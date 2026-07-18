الدفاع المدني السعودي: تفعيل الإنذار المبكر في ينبع تحسبا لخطر محتمل

10:18 ص

الوكيل الإخباري- أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارين مبكرين لمدينتي الخرج وينبع تحسبا لخطر محتمل، لكنه قال؛ إن الخطر زال عن المدينتين دون ذكر تفاصيل بشأن الخطر الذي أدى لإصدار الإنذارين. اضافة اعلان







