الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن جازان وينبع بعد إطلاق إنذارات مبكرة

الوكيل الإخباري- أعلن الدفاع المدني السعودي، صباح السبت، زوال الخطر عن منطقة جازان ومحافظة ينبع، وذلك عقب إطلاق إنذارات من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من وجود خطر في المنطقتين.

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