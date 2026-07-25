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الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن جازان وينبع بعد إطلاق إنذارات مبكرة

علم السعودية
السعودية
 
السبت، 25-07-2026 08:30 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الدفاع المدني السعودي، صباح السبت، زوال الخطر عن منطقة جازان ومحافظة ينبع، وذلك عقب إطلاق إنذارات من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من وجود خطر في المنطقتين.

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وأوضح الدفاع المدني أن المنصة الوطنية للإنذار المبكر أطلقت في وقت سابق تنبيهات لسكان منطقة جازان ومحافظة ينبع للتحذير من خطر، قبل أن تعلن لاحقا انتهاء الحالة وزوال الخطر عن المنطقتين.

 
 


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