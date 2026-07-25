الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن جازان وينبع بعد إطلاق إنذارات مبكرة

وأوضح الدفاع المدني أن المنصة الوطنية للإنذار المبكر أطلقت في وقت سابق تنبيهات لسكان منطقة جازان ومحافظة ينبع للتحذير من خطر، قبل أن تعلن لاحقا انتهاء الحالة وزوال الخطر عن المنطقتين.
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