الدفاع المدني السوري يعلن انتهاء البحث عن معتقلين بسجن صيدنايا

وقال الدفاع المدني السوري "لم نعثر على أي دليل يؤكد وجود أقبية سرية أو سراديب غير مكتشفة في سجن صيدنايا".
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