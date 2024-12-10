 
الثلاثاء 2024-12-10 02:23 ص
 

الدفاع المدني السوري يعلن انتهاء البحث عن معتقلين بسجن صيدنايا

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 10-12-2024 01:53 ص

الوكيل الإخباري-   انهى الدفاع المدني السوري أعمال البحث عن معتقلين محتملين في أقبية سرية بسجن صيدنايا دون العثور على أي منهم.

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وقال الدفاع المدني السوري "لم نعثر على أي دليل يؤكد وجود أقبية سرية أو سراديب غير مكتشفة في سجن صيدنايا".

 
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