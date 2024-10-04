الدفاع المدني اللبناني ينعى مسعفين استشهدوا بقصف إسرائيلي

وقالت غرفة عمليات الدفاع المدني في بيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف المديرية العامة للدفاع المدني ثلة من مسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على الطواقم الإسعافية في مستشفى مرجعيون الحكومي".
وأضافت: "كما استهدف العدو الإسرائيلي مركز شقرا الإسعافي مما أدى إلى استشهاد مسعفين اثنين".
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف مركز خربة سلم (بئر السلاسل) مما أسفر عن استشهاد مسعفين اثنين.
وأعربت المديرية عن عزمها مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية.
-
أخبار متعلقة
-
غارات أميركية بريطانية على محافظة البيضاء اليمنية
-
حزب الله يقصف قاعدة وجنودا إسرائيليين
-
مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات في البوسنة والهرسك
-
4 غارات على الحديدة وصنعاء
-
بينهم 21 قائداً.. الاحتلال يدعي اغتيال 250 مقاتلاً من حزب الله منذ بدء العملية البرية
-
بمسيرة أُطلقت من العراق..مقتل جنديين إسرائيليين واصابة 25 آخرين
-
"نشعر بالأمان هنا".. ملاهي بيروت الليلية تستقبل النازحين
-
900 مركز إيواء في لبنان امتلأت بالكامل