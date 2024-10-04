الدفاع المدني اللبناني ينعى مسعفين استشهدوا بقصف إسرائيلي

الوكيل الإخباري- أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الإسلامية في لبنان، يوم الجمعة، استشهاد عدد من المسعفين جراء القصف الإسرائيلي على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون.

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وقالت غرفة عمليات الدفاع المدني في بيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف المديرية العامة للدفاع المدني ثلة من مسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على الطواقم الإسعافية في مستشفى مرجعيون الحكومي".



وأضافت: "كما استهدف العدو الإسرائيلي مركز شقرا الإسعافي مما أدى إلى استشهاد مسعفين اثنين".



وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف مركز خربة سلم (بئر السلاسل) مما أسفر عن استشهاد مسعفين اثنين.



وأعربت المديرية عن عزمها مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية.