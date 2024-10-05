الدفاع المدني اللبناني: 4 شهداء باستهداف الاحتلال شقة قرب مخيم البداوي

الوكيل الإخباري- قال الدفاع المدني اللبناني إن 4 أشخاص استشهدوا باستهداف مسيرة إسرائيلية شقة قرب مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان.

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من جانبها، نقلت وكالة الأناضول عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان، إعلانها فجر السبت، اغتيال قيادي في ذراعها المسلح كتائب عز الدين القسام وأفراد أسرته في غارة إسرائيلية استهدفت منزله بمخيم البداوي.