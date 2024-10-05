الدفاع المدني اللبناني: 4 شهداء باستهداف الاحتلال شقة قرب مخيم البداوي

من جانبها، نقلت وكالة الأناضول عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان، إعلانها فجر السبت، اغتيال قيادي في ذراعها المسلح كتائب عز الدين القسام وأفراد أسرته في غارة إسرائيلية استهدفت منزله بمخيم البداوي.
وقالت حماس، في بيان لها، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل القيادي في كتائب القسام سعيد علي ما أدى إلى استشهاده وزوجته شيماء خليل عزام وطفلتيه زينب وفاطمة.
-
أخبار متعلقة
-
الحوثيون: 18 غارة أميركية بريطانية على اليمن
-
حزب الله: خسائر للاحتلال باستهدافنا دبابة ميركافا إسرائيلية
-
استطلاع للرأي يظهر تأثير انسحاب بايدن على السباق الرئاسي
-
بايدن غير واثق من أن انتخابات الرئاسة الأميركية ستكون سلمية
-
هل كشفت مسيّرة الجولان ضعف دفاعات إسرائيل؟ الدويري يجيب
-
المغرب.. 100 مظاهرة تنديدا بعدوان إسرائيل على فلسطين ولبنان
-
الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق 3 مناطق
-
الصين.. وفيات واصابات في هونغ كونغ ببكتيريا مميتة تسببها الأسماك النيئة