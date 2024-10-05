 
السبت 2024-10-05 11:18 ص
 

الدفاع المدني اللبناني: 4 شهداء باستهداف الاحتلال شقة قرب مخيم البداوي

جانب من الاستهدافات الإسرائيلية
جانب من الاستهدافات الإسرائيلية
السبت، 05-10-2024 07:55 ص

الوكيل الإخباري- قال الدفاع المدني اللبناني إن 4  أشخاص استشهدوا باستهداف مسيرة إسرائيلية شقة قرب مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان.

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من جانبها، نقلت وكالة الأناضول عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان، إعلانها  فجر السبت، اغتيال قيادي في ذراعها المسلح كتائب عز الدين القسام وأفراد أسرته في غارة إسرائيلية استهدفت منزله بمخيم البداوي.


وقالت حماس، في بيان لها، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل القيادي في كتائب القسام سعيد علي ما أدى إلى استشهاده وزوجته شيماء خليل عزام وطفلتيه زينب وفاطمة.

 
gnews

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