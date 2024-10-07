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الدنمارك: انفجار جديد قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن

من المصدر
من المصدر
الإثنين، 07-10-2024 01:18 م

الوكيل الإخباري-   قالت الشرطة الدنماركية، الاثنين، إن انفجاراً جديداً وقع قرب سفارة إسرائيل في كوبنهاغن، خلال الذكرى السنوية الأولى لهجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأضافت الشرطة، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، أن الانفجار وقع على بعد نحو 500 متر من السفارة في كوبنهاغن، وجاء بعد 5 أيام من حدوث تفجيرين قرب المبنى، وأُلقي القبض على مواطنين سويديين مشتبه فيهما.

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وقالت مفتشة الشرطة في كوبنهاغن، تريين مولر، للصحافيين: «بالطبع نبحث إمكانية وجود رابط مع الحادثة السابقة عند السفارة الإسرائيلية، لكن لا يوجد أي مؤشر حتى الآن يؤكد هذا الارتباط».


وعرضت وسائل الإعلام المحلية صوراً تظهر آثار انفجار أمام مبنى سكني على بعد نحو 500 متر من السفارة الإسرائيلية.


هذا وصرح مصدر إسرائيلي لموقع «تايمز أوف إسرائيل» أن الانفجار الذي وقع في كوبنهاغن كان على الأرجح بسبب قنبلة صوتية.


وأضاف المصدر أن القنبلة ألقيت بالقرب من مسكن أحد أفراد الجالية اليهودية وليس على السفارة نفسها.


وقالت «وكالة الاستخبارات السويدية (سابو)» إن إيران قد تكون متورطة في انفجارات 2 أكتوبر (تشرين الأول) بالدنمارك، وكذلك إطلاق النار قرب سفارة إسرائيل في استوكهولم قبله بيوم.

 
gnews

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