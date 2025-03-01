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الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 01-03-2025 10:25 ص
الوكيل الإخباري-   تتولى الدنمارك اعتبارا من اليوم السبت، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر آذار الحالي خلفاً للصين.اضافة اعلان


وتعقد رئيسة المجلس، مندوبة الدنمارك لدى الأمم المتحدة، السفيرة كريستينا ماركوس لاسين مؤتمرا صحفيا بعد ظهر يوم الاثنين، بتوقيت نيويورك، تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة الى الدنمارك: الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفانيا والصومال والباكستان وبنما واليونان.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
 
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