الدنمارك تقترح شراء كاليفورنيا مقابل غرينلاند

وقال منظم الحملة كزافييه دوتوا لصحيفة "بوليتيكو" إن الدولة الأمريكية ستكون على استعداد لدفع تريليون دولار ومخبوزات دنماركية مدى الحياة "ستدفعها هوليوود". وقد حظي اقتراحه بالفعل بدعم ما يقرب من 200 ألف شخص.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتصل في وقت سابق برئيسة الوزراء الدنماركية فرديدركسن بشأن قضية شراء غرينلاند، وقالت إنها ليست للبيع، وهو ما أكده أيضا وزير الخارجية الدنماركي.
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