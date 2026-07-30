الدوحة تدعو لتجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة

08:09 م

الوكيل الإخباري- أدانت وزارة الخارجية القطرية استهداف سفينتين للغاز المسال في مدينة دمياط، معتبرةً أن ذلك يشكل تهديدًا لإمدادات الطاقة. اضافة اعلان





وأكدت الوزارة رفض دولة قطر استهداف المنشآت الحيوية، مشددةً على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة.



وجددت الخارجية القطرية تضامنها مع جمهورية مصر العربية، مؤكدةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.





