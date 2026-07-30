الدوحة تدعو لتجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة

وأكدت الوزارة رفض دولة قطر استهداف المنشآت الحيوية، مشددةً على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة.
وجددت الخارجية القطرية تضامنها مع جمهورية مصر العربية، مؤكدةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.
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