الدولية للهجرة: عبور 235 ألف شخص من لبنان إلى سوريا خلال 10 أيام

وأفاد بذلك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماثيو لوسيانو، خلال مؤتمر صحفي عبر اتصال مرئي من مكتبه في مدينة جنيف السويسرية.
وأوضح لوسيانو أن نحو 235 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا بين 23 أيلول الماضي و3 تشرين الأول الجاري، بينهم 152 ألف سوري و82 ألف لبناني.
وأشار إلى أن حوالي 50 ألف شخص غادروا لبنان في الفترة نفسها باستخدام مطار بيروت الدولي، و1060 آخرين عبر السفن.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي: مؤشرات متزايدة على مقتل هاشم صفي الدين
-
قائد الجيش الإيراني: ضربتنا المقبلة ستكون أقوى
-
الجيش الأميركي يعلن قصف 15 هدفا في اليمن
-
ماذا نعرف عن "المسيّرة العراقية" الحديثة التي ضربت إسرائيل وأوقعت عشرات من جنودها بين قتيل وجريح؟
-
الدفاع المدني اللبناني ينعى مسعفين استشهدوا بقصف إسرائيلي
-
غارات أميركية بريطانية على محافظة البيضاء اليمنية
-
حزب الله يقصف قاعدة وجنودا إسرائيليين
-
مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات في البوسنة والهرسك