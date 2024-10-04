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الدولية للهجرة: عبور 235 ألف شخص من لبنان إلى سوريا خلال 10 أيام

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 04-10-2024 10:00 م

الوكيل الإخباري-   قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة، إن نحو 235 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي.

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وأفاد بذلك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماثيو لوسيانو، خلال مؤتمر صحفي عبر اتصال مرئي من مكتبه في مدينة جنيف السويسرية.


وأوضح لوسيانو أن نحو 235 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا بين 23 أيلول الماضي و3 تشرين الأول الجاري، بينهم 152 ألف سوري و82 ألف لبناني.


وأشار إلى أن حوالي 50 ألف شخص غادروا لبنان في الفترة نفسها باستخدام مطار بيروت الدولي، و1060 آخرين عبر السفن.

 
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