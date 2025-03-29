الدول التي أعلنت الاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد

الوكيل الإخباري- أعلنت اليوم الاثنين عدد من الدول العربية والإسلامية أن يوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

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وأعلنت إندونيسيا، أن الاثنين 31 آذار، أول أيام عيد الفطر السعيد نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال بعد غروب الشمس، وفق ما أكد مركز الفلك الدولي.



وأعلنت الهند وباكستان أن الاثنين 31 آذار أول أيام عيد الفطر السعيد نظرا لأن اليوم هو 28 رمضان فيها، وستكون رؤية الهلال الأحد ممكنة فيها بالعين المجرد.



وغربت الشمس في دول بنغلادش وماليزيا وبروناي، وأكدت أن الاثنين 31 آذار، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، لأن اليوم هو 28 رمضان فيها، ورؤية الهلال الأحد ممكنة فيها بالعين المجردة، وفق المركز.



كما أعلنت إيران أن عيد الفطر فيها سيكون الاثنين نظرا لأن اليوم هو 28 رمضان فيها.



وأعلنت سلطنة عمان أن الاثنين 31 آذار يوم عيد الفطر السعيد نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال.



وقال القاضي الشرعي الأول في دمشق أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد.