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الدويري: احتمالان وراء قرار أميركا إجلاء موظفيها من الشرق الأوسط

الخبير العسكري واللواء المتقاعد فايز الدويري
الخبير العسكري واللواء المتقاعد فايز الدويري
 
الخميس، 12-06-2025 12:57 م
الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن علامات استفهام تثير شكوكا بشأن قرار واشنطن سحب موظفيها وعائلاتهم بشكل طوعي من دول في الشرق الأوسط، ودلالة الخطوة في ظل مخاوف من ضربة لمنشآت إيران النووية.اضافة اعلان


وتساءل الدويري عن سبب عدم شمول القرار الأميركي قواعد عسكرية رئيسية للولايات المتحدة في دول خليجية مثل قاعدتي الظفرة والعديد في الإمارات وقطر وحصره بـ3 دول في المنطقة فقط.

وكانت وكالة أسوشيتد برس نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وزارة الخارجية الأميركية تستعد لإصدار أمر بمغادرة جميع العاملين غير الأساسيين من السفارة الأميركية وأفراد عائلاتهم في العراق والبحرين والكويت.

بدوره، قال مسؤول دفاعي أميركي إن القيادة الوسطى تتابع التوتر في الشرق الأوسط، وأكد أن وزير الدفاع بيت هيغسيث صرح بمغادرة طوعية لعائلات العسكريين من أماكن بمنطقة القيادة الوسطى.لكن قناة فوكس نيوز نقلت عن مسؤولين دفاعيين قولهم إنه "لن يتم إجلاء أي جندي أميركي من الشرق الأوسط".

وحسب الخبير العسكري، فإن واشنطن "قد تنفذ مناورة للضغط على إيران في مفاوضات النووي" أو "قد تشن إسرائيل ضربة عسكرية لن تستخدم فيها قواعد الولايات المتحدة في الخليج".

 وأعرب عن قناعته بأن "إسرائيل ليست قادرة على شن حملة عسكرية على إيران لمدة أسبوع في ظل تباعد مفاعلاتها النووية، من دون -على الأقل- دعم أميركي يزود الطائرات بالوقود جوا".

لكن الدويري قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– يتحين الفرصة لتنفيذ ضربة عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، معربا عن قناعته بأن "أذرع إيران في المنطقة لن تقدم لها جهدا رئيسيا".

ويرى نتنياهو -وفق الدويري- أن الوقت بات ملائما، خاصة في ظل الوضع الداخلي الإسرائيلي وإمكانية حل الكنيست، مما يعني تفكيك ائتلافه اليميني الحاكم وذهابه إلى محاكمة قد تنتهي به في السجن.

وتساءل الخبير العسكري عن "جدية الإدارة الأميركية في الدخول بحرب نتائجها غير مضمونة، إذ قد تفضي إلى انعكاسات سلبية أكثر من الضربة العسكرية نفسها".

ومن بين هذه الانعكاسات، انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي أو تسريع عملية تخصيب اليورانيوم، حسب الدويري.

وخلص الدويري إلى أن "الضربة العسكرية لن تكون فاعلة إن لم تنفذ بجهد إسرائيلي أميركي مزدوج لتدمير بنية المفاعلات النووية كاملة"، مشيرا إلى أن أي ضربة بخلاف ذلك "قد تؤخر البرنامج النووي الإيراني".

 الجزيرة
 
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